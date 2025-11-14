El Ayuntamiento de Huesca crea la asesoría "Stop Bullying" para frenar el acoso escolar

LEER MÁS Crecen los casos de ciberacoso entre las jóvenes aragonesas

El Ayuntamiento de Huesca pone a disposición de los ciudadanos la Asesoría Stop Bullying, un nuevo recurso municipal pionero destinado a proteger y acompañar a la infancia y la adolescencia ante situaciones de acoso. La alcaldesa Lorena Orduna ha presentado esta mañana este nuevo servicio junto al concejal de Infancia y Juventud, Guillermo Gómez, y la concejal de Acción Social, Marta Escartín, quienes han subrayado la necesidad de ofrecer apoyo profesional y cercano a las familias que atraviesan este tipo de dificultades.

La alcaldesa ha destacado que el Ayuntamiento da un paso más en su compromiso con el bienestar emocional y social de la población joven, poniendo en marcha un servicio con vocación preventiva y orientado a ofrecer escucha e intervención temprana. El servicio se dirige tanto a familias cuyos hijos e hijas sufren acoso como a aquellas cuyos menores ejercen conductas de acoso y necesitan apoyo para reconducir la situación de manera educativa y responsable.

Los objetivos esenciales de este recurso son ayudar a identificar con claridad la situación de acoso, acompañar emocionalmente a las familias y a los menores implicados, informar de los pasos a seguir mediante pautas claras y realistas y orientar o derivar hacia los recursos profesionales especializados disponibles en la ciudad. La asesoría está orientada desde los 6 a los 29 años. Los menores de 16 deben ir acompañados de sus familias o tutores legales.

El servicio será gratuito, confidencial, presencial y con cita previa, ofreciendo un espacio seguro y profesional donde las familias puedan expresar sus preocupaciones y recibir orientación inmediata. La alcaldesa ha explicado además que la Asesoría Stop Bullying trabajará de manera coordinada con la Asesoría Psicológica Municipal, un recurso ya consolidado dirigido a jóvenes mayores de 16 años que ofrece escucha, apoyo, orientación y derivación. Ambos servicios comparten el objetivo de prevenir que las dificultades emocionales o sociales se agraven y garantizar un acompañamiento integral adaptado a cada situación.

La atención se realizará en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, situado en la Plaza Alcalde José Luis Rubió, s/n, en Huesca. El contacto para solicitar cita o realizar consultas estará disponible a través del correo electrónico asesoriapsicologica@huesca.es y del número de WhatsApp 609 226 032. La alcaldesa ha concluido subrayando que “Huesca da hoy un paso más para ser una ciudad que protege, cuida y acompaña. Porque cada niño, cada niña y cada joven merece crecer en un entorno seguro y libre de violencia”.