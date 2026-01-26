Huesca pone en marcha el "Coso en juego" para recuperar la calle como espacio de juego libre

El Ayuntamiento de Huesca pone en marcha el proyecto “Coso en Juego”, una iniciativa impulsada desde el Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños para recuperar el espacio público como lugar de juego, autonomía y encuentro, entendiendo la ciudad como un entorno educativo, seguro y compartido. Así la primera edición tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero, de 17'30 a 19'30 horas, tiempo en el que se cortará un tramo del Coso Bajo junto a la plaza San Lorenzo para transformarlo en un espacio de juego libre y no dirigido, en el que niños y niñas podrán jugar, explorar y relacionarse con libertad.

No serán actividades programadas ya que lo que se busca es ofrecer el espacio urbano como escenario para el juego espontáneo. La actividad está dirigida principalmente a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, aunque se concibe como un espacio abierto a adolescentes, familias y ciudadanía en general.

“Coso en Juego” da continuidad al planteamiento de recuperar la calle como espacio de convivencia y juego, con una propuesta más sostenible en el tiempo que permita generar un hábito de uso compartido del espacio público. La idea es que la propuesta puedarepetirse el último viernes de cada mes, reforzando la idea de una Huesca más amable y accesible para la infancia, fomentando la autonomía, la convivencia intergeneracional y el derecho de los niños y niñas a jugar libremente en el espacio público.