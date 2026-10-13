Huesca mantiene la huelga educativa provincial prevista para este miércoles

Las organizaciones sindicales, CSIF, CGT, CCOO, Huste-STEA, UGT y ANPE, mantienen la movilización de huelga educativa provincial para mañana tras el intento fallido de mantener hoy un encuentro con el Servicio Provincial de Educación. Al no poder reunirse con el director provincial han terminado dejando en el registro el documento que querían entregarle en mano.

De este modo, alrededor de 3.800 docentes están llamados a secundar la jornada de paro de este miércoles en defensa del profesorado oscense y por una inspección educativa útil, justa y al servicio de la comunidad educativa. Está prevista una concentración a las 12 horas en la plaza Cervantes y una manifestación a las 18 horas con salida de la plaza Santo Domingo.

Los sindicatos educativos confían en que la convocatoria tenga un amplio seguimiento y animan a salir a la calle. Reconocen que existe preocupación y miedo entre parte del profesorado a la hora de participar en la protesta, según ha explicado Rubén Ferrer, desde CSIF.

Argumentan que tras más de dos años de conflicto sin soluciones satisfactorias, el profesorado de Huesca vuelve a movilizarse para reclamar un cambio efectivo en el funcionamiento de la Inspección Educativa oscense, con criterios homogéneos y garantías para los docentes que pongan fin a prácticas burocratizadoras y requerimientos permanentes bajo lógicas sancionadoras y disciplinarias que han generado un muy profundo malestar en los centros educativos de Huesca.

Entre las principales reivindicaciones figuran la eliminación de los denominados 'mínimos imprescindibles', la unificación de criterios de actuación inspectora en las tres provincias aragonesas, la revisión externa y garantista de las sanciones impuestas y el relevo de la actual Jefatura de Inspección de Huesca.

Postura del departamento de Educación

Desde la consejería de Educación reiteran su compromiso con la independencia de la Inspección, la seguridad jurídica y el diálogo con la comunidad educativa. En un comunicado informan que se han establecido los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención del alumnado y el funcionamiento de los centros educativos durante esta jornada.

Desde el Ejecutivo aseguran velar por la estricta independencia de los cuerpos de inspección y de todos los empleados públicos en el ejercicio de sus competencias. En cuanto a la actividad inspectora en la provincia de Huesca, señalan que no es cierto que existan siete expedientes vinculados al IES Ramón y Cajal de Huesca: únicamente consta un expediente sin resolver y dos apercibimientos, de los cuales sólo uno concluyó con sanción por falta leve. La tramitación de expedientes disciplinarios afecta en Huesca a un porcentaje marginal del 0,41 % de la plantilla.

Añaden que tanto la propia consejera como la Dirección Provincial de Educación han defendido que estos procedimientos son independientes, de carácter subsidiario y que están motivados estrictamente por el incumplimiento de deberes administrativos y/o del ordenamiento legal específico del personal público. Aseguran que la Administración ha demostrado su compromiso con las garantías procedimentales y ha anulado de oficio aquellas sanciones en las que se ha detectado algún defecto formal en la incorporación de alegaciones.

Concretan que el expediente disciplinario al que aluden oposición y sindicatos no responde a un “ataque a la libertad sindical”, como se ha publicado, sino que dicho procedimiento se abrió debido a que el funcionario incurrió en la presunta vulneración de una de sus obligaciones fundamentales: la protección de los derechos de un menor. Además, recuerdan que en este momento la tramitación de dicho expediente está suspendida hasta que Inspección General de Servicios lleve a término la investigación que solicitaron los sindicatos hace dos semanas.

Por último, el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades considera que las demandas relativas a la simplificación burocrática, la unificación de criterios de supervisión entre Huesca, Zaragoza y Teruel y la clarificación de las programaciones LOMLOE deben abordarse en el ámbito autonómico. Por ello, la Consejería mantiene abiertas las vías de interlocución y ha trabajado en una propuesta de compromisos concretos con la que prevé aportar certidumbre documental y reforzar el mejor acompañamiento pedagógico posible en las aulas aragonesas.