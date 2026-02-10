Las grullas conectan prehistoria y naturaleza en una jornada experiencia en Montmesa

LEER MÁS Montmesa anima a descubrir las grullas con observaciones, rutas BTT y tapas

El Centro de Interpretación de las aves 'Alberca de Alboré', ubicado en Montmesa, acogerá el sábado 21 de febrero, una completa jornada ambiental bajo el título 'prehistoria y naturaleza', que además de diversas actividades, permitirá asistir al gran espectáculo migratorio de las grullas

La jornada se desarrollará gracias a un proyecto de fondos europeos, que posibilita que diversos participantes del mismo se junten en un mismo día para poner en común varias actividades con la misma temática, uniendo patrimonio, cultura y naturaleza. Así, la comarca de la Hoya, del Sobrarbe, de la Ribagorza, Cataluña y Francia aportan sus actividades y todas ellas se desarrollarán el 21 de febrero en Montmesa. Por ello, el educador ambiental del Centro de Interpretación Alberca de Alboré, Pablo Vallés, entiende que será una jornada única.

Por la mañana se celebrará un taller de pintura en la prehistoria y de bramaderas; otro de ilustración naturalista, para elaborar y completar tu propio cuaderno de campa y una actividad, con gafas virtuales de realidad aumentada y maleta didáctica.

Por la tarde, se desarrollará un taller de aves y humanos y otro de demostración de fuego por fricción y percusión. Además, habrá una salida al observatorio de la Alberca de Alboré para la observación de grullas. En pleno auge migratorio de estas aves, los asistentes podrán ver este gran espectáculo con miles de grullas.