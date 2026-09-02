El Gobierno aragonés aprobará este mes el techo de gasto

La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, señala que serán unos buenos presupuestos para la Comunidad Autónoma porque consolidarán el crecimiento económico. Además, Partido Popular y VOX trabajan desde hace meses en confeccionar esas cuentas.

Por otro lado, el Gobierno aragonés ha solicitado al de España la declaración de zona afectada por emergencia de Protección Civil para los seis municipios oscenses que sufrieron los efectos del incendio de Las Peñas de Riglos durante el pasado mes de agosto. El fuego arrasó 14.500 hectáreas y calcinó masas forestales, campos y causó daños en infraestructuras públicas y privadas.

La vicepresidenta Vaquero también ha confirmado que van a personarse como acusación particular para ejercer las acciones civiles y penales necesarias. Un trabajador de las obras de la carretera autonómicas 132 fue detenido por su presunta relación con el inicio de las llamas. Actualmente está en libertad con cargos. Vaquero también ha restado importancia a la dimisión por asuntos personales de la directora del IASS, Marta Tejero. Asegura que ya están buscando un perfil cualificado para cubrir ese puesto.

Inversiones

El Consejo de Gobierno ha declarado inversión de interés autonómico a los proyectos para poner en marcha tres plantas de biometano en Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga. La inversión alcanza los 59 millones de euros y permitirá crear 462 empleos directos e indirectos. También ha recibido el respaldo del Ejecutivo la iniciativa de Piensos Costa para trasladar sus instalaciones a la Plataforma Logística de Huesca. La inversión es de 38 millones de euros.