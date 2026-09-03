El Gobierno de Aragón pide prisión provisional para el investigado por el incendio de Las Peñas de Riglos

El Gobierno de Aragón ha solicitado este jueves al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña. El Ejecutivo autonómico considera que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana constituye una circunstancia relevante a la hora de valorar el riesgo de fuga y pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas cautelares vigentes para evitar que pueda eludir la acción de la justicia.

El incendio de Santa María de la Peña, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños en el medio natural, las infraestructuras públicas y varias poblaciones de la zona. Según recoge el escrito remitido al Tribunal, “el riesgo de fuga resulta actualmente más intenso por la gravedad de la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado a la Comunidad Valenciana”. Asimismo, señala que “la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la obligación de comunicar domicilio y teléfono y las comparecencias periódicas son medidas que, a la vista del nuevo escenario, no ofrecen una garantía suficiente de disponibilidad efectiva del investigado”.

Para hacer efectiva esta petición, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ella deberán ser citados el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el investigado, que deberá comparecer asistido por su defensa jurídica.

Cabe recordar que el detenido, de 28 años y origen colombiano, pasó 13 días en prisión provisional pero se encuentra en libertad con cargos desde la semana pasada después de que la Audiencia Provincial de Huesca estimase el recurso interpuesto por su defensa al considerar que "no existen indicios suficientemente sólidos contra él que permitan sostener la medida de prisión provisional" que la jueza de instrucción le impuso tras su detención. Desde allí cumple las medidas cautelares que la propia Audiencia de Huesca le impuso, entre las que se incluye la obligación de comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de su domicilio.