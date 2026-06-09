El futuro parque de bomberos de Jaca se ubicará en el Llano de la Victoria

El futuro parque de bomberos de Jaca ya tiene ubicación. El ayuntamiento de Jaca va a ceder a la Diputación de Huesca un solar ubicado en la calle Nuestra Señora de la Victoria (entre el acuartelamiento la Victoria y el Instituto Pirenaico de Ecología) y con salida tanto a la N-240 como a la calle Luis Serra.

Gracias a esta cesión, la Diputación da respuesta a una reivindicación de toda la Jacetania que vio como, en el año 2021, se desmantelaba el antiguo parque de Jaca. Ahora, la construcción del nuevo parque, permitirá reorganizar todo el servicio dando la posibilidad, junto al parque de Sabiñánigo, de cubrir distintas emergencias que se pudieran dar al mismo tiempo en las comarcas de Jacetania y Alto Gállego.

El presidente de la Diputación, Isaac Claver, ha destacado en este acto que Jaca, la Jacetania y toda la provincia “viven hoy un día histórico porque revertimos una situación injusta que es la que se creó en 2021 cuando se cerró el anterior parque. Ahora, gracias a la colaboración institucional y al trabajo que comenzamos en 2023 con la reorganización de todo el servicio de bomberos de la DPH, podemos presentar esta ubicación que se encuentra en una situación estratégica para atender a toda la comarca”. Claver ha explicado además que en las próximas semana se va a encargar la redacción del proyecto para poder incluir en los presupuestos de 2027 el inicio de las obras.

Por su parte el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha indicado que “Jaca ha tenido parque de Bomberos desde 1844 hasta 2021 que quedó desmantelado. Y puedo asegurar que cuando llegó la actual corporación del la DPH, desde el minuto uno, se ha estado buscando un emplazamiento para el nuevo parque. Siempre con criterios técnicos, no políticos. Finalmente este es el lugar elegido para crear un gran centro logístico en el que se ubicará, además del parque de Bomberos de la Jacetania, la nueva comisaría de Policía Nacional de Jaca”.

Entre ambos parques van a atender a una población de 35.000 habitantes que se eleva hasta los 120.000 en época de máxima afluencia turística. Además, gracias al parque de Jaca, se van a mejorar los tiempos de reacción. Al comienzo de la legislatura los tiempos de respuesta de los bomberos de DPH ante una emergencia eran de 5 minutos para el 30 por ciento de la población; 15 minutos para el 60 por ciento; y de 35 minutos para el 92 por ciento de la población. Cuando esté terminado el parque de Jaca, y gracias también a la apertura del parque de Monzón-Binéfar, esos tiempo serán de 5 minutos para el 48 por ciento de la población; de 16 minutos para el 80 por ciento; y de 35 minutos para el 99 por ciento de la población provincial.

Cabe recordar que en julio de 2025 la Diputación puso en marcha también un proyecto pionero para dar atención a aquellos municipios con tiempos de respuesta superiores a los 35 minutos. Se trata de los carros y equipos anti-incendios de primera intervención equipados con ECOFIRE y que dan servicio ya en los ayuntamientos de Beranuy (para cubrir la zona Norte-Oriental), Torla (zona Norte-Central), San Juan de Plan (zona Norte-Central), Hecho (zona Occidental) y Agüero (zona Occidental).