La Fundación Isabel Martín crea una marca de moda sostenible para ayudar a las mujeres de India

Son muchos los proyectos en los que la Fundación Isabel Martín trabaja desde sus diferentes sedes, también desde la de Zaragoza. Proyectos con los que se busca ayudar y a empoderar a las mujeres de las clases más bajas de India. Hace ya más de 40 años que se creó una cooperativa, Creative Handicrafts, de la que hoy forman parte 300 mujeres y llegan a dar trabajo, con picos de producción, a 800 mujeres. Y, como indica la gerente de la Fundación, Olga Estella, no sólo se les da trabajo, sino que se les apoya con otro tipo de proyectos sociales como guarderías, escuelas, centros sanitarios, etc.

Estella asegura que desde Zaragoza se ha apostado siempre por el comercio justo, pero se tenía olvidado el tema de la moda, más a alá de elementos de merchandising como las tote bag. Así que, dándole vueltas, surgió la posibilidad de crear una marca de moda y que la ropa se elaborara en Bombay para dar trabajo a estas mujeres y que no estén siempre dependiendo de grandes compañías para tener producción.

Olga Estella, gerente de la Fundación Isabel Martín

Esta nueva marca se llama Grata y aunque se presentará al mundo en el mes de septiembre, ya se está trabajando en la primera de las colecciones que será la de invierno y que ha diseñado Maillen Raimondi. Se trata de una línea de moda pensada para un público de más de 50 años, comprometidos con el comercio justo y en quienes pocas veces se piense al hablar de moda sostenible.

Esta primera colección está inspirada en la ciudad de Bombay en la que Maillen vivió durante un tiempo. De ahí coge sus colores y algunas de sus líneas, además de materiales que hablan de sostenibilidad, desde el concepto hasta los materiales que se utilizan con fibras naturales y orgánicas, como indica la diseñadora.

Maillen Raimondi, diseñadora