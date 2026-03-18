Financian dos proyectos para mejorar la calidad de vida y la comunicación en niños con cáncer

Un estudio sobre la leucemia mieloide aguda y un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la comunicación médico-paciente con niños con cáncer son los dos proyectos que van a recibir financiación de la Cátedra Aspanoa de la Universidad de Zaragoza. Cada uno recibirá 10.000 euros en el marco del Programa Impulso que, como indica el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado, “busca ser una primera ayuda con la que comenzar a trabajar y, como su propio nombre indica, impulsar estos proyectos para que puedan recibir otro tipo de financiación y así que se puedan desarrollar y hacerse realidad”.

Este es el tercer año que se convocan estas ayudas del Programa Impulsa y son ya siete los proyectos a los que se ha apoyado. Tirado explica que a través de la Cátedra Aspanoa-Unizar, “no sólo se financian proyectos del Programa Impulso, sino que también se apoya a trabajos de Fin de Máster y de Grado relacionados con oncología pediátrica”. La Cátedra está cofinanciada en los dos últimos años por la empresa aragonesa Apartamentos 3000.

Proyectos seleccionados

El primero de los proyectos se trata de una investigación sobre porqué unos tratamientos que funcionan en niños con leucemia no lo hace con quienes tienen leucemia mieloide y en otros no. Este tipo de leucemia afecta a unos 45 niños cada año en España, su tasa de supervivencia es del 71% y presenta frecuentes recaídas. Para entender porqué no funcionan las terapias CAR-T en la leucemia mieloide se va a desarrollar un modelo pediátrico ‘bone marrow on chip’ específico para la leucemia mieloide aguda infantil.

As investigadoras, María José Gómez Benito, catedrática de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad de Zaragoza, y Lydia Hörndler Gil, doctora en Biociencias Moleculares en la Universidad San Jorge, pertenecientes al grupo Multiescala en Ingeniería Mecánica y Biológica (M2BE) del I3A, quieren averiguar porqué “las células CAR-T estarían teniendo problemas para acceder al nicho leucémico dentro de la médula ósea del niño, un entorno especialmente complejo, dinámico y distinto al de los adultos”.

El segundo de los proyectos está relacionado con la humanización del trato con niños con cáncer y facilitar su comunicación con el equipo sanitario y la familia. Para ello, los investigadores del I3A, Jorge Sierra Pérez y Jorge Gracia del Río, han creado el modelo “4D Picture” para, con Inteligencia Artificial, hacer más sencilla la comunicación y comprensión de lo que sucede. Se trata de un proyecto europeo abierto y ya se está trabajando con pacientes con cáncer de mama y melanoma.