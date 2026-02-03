Sector primario

FIMA apuesta en esta edición por la tecnología y el talento

FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, reunirá del 10 al 14 de febrero a 1.261 expositores de 35 países y que van a mostrar las novedades en maquinaria agrícola, agricultura de precisión, tecnología e innovación. Será la 44 edición de esta gran cita que aglutina a miles de visitantes.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Presentación de FIMA 2026/Feria de Zaragoza

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola llega a su edición número 44 con un amplio programa de actividades paralelas a la gran exposición que ocupará 88.480 metros cuadrados. En esta ocasión van a participar 1.261 marcas procedentes de 35 países, de las cuales, 663 son extranjeras y 598 españolas, entre ellas 117 aragonesas. Son datos que se han dado a conocer en la presentación de esta cita que en la edición de 2024 recibió 167.564 visitantes.

Fernando Cidraque, director de la FIMA y jefe del área agroalimentaria de Feria de Zaragoza, explica la importancia que esta feria ha tenido para Aragón desde su primera edición y cómo ha sabido adaptarse a los cambios y evolución tecnológica del sector primario. Aspectos que han hecho que FIMA se convierta en la primera feria de estas características en la Península Ibérica y la tercera en Europa.

Entre las actividades destacan las jornadas técnicas que se celebran durante la celebración de FIMA como el X Foro Nacional de Desarrollo Rural y, como destaca Cidraque, dos novedades: FIMA Tech y FIMA Conecta Talento. La primera va a mostrar hacia dónde va el sector a través del ámbito tecnológico con presencia de innovaciones presentadas por grandes marcas como John Deere y donde diferentes start ups tecnológicas van a mostrar sus avances aplicados a la maquinaria.

Por su parte FIMA Conecta Talento se celebrará el 13 de febrero con el objetivo de “atraer, formar e integrar talento joven”. El director de FIMA cuenta cómo se celebró algo similar en FIGAN y tuvo un gran éxito, ya que pone en contacto a los jóvenes y a las empresas que buscan ese talento emergente. En esta línea, se va a contar con la presencia de nuevos formatos digitales y agroinfluencers que participarán en diferentes encuentros y actividades que se organicen durante los días de la feria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer