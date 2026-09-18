La Feria de Teatro cumple 40 años situando a Huesca como referente de las artes escénicas

LEER MÁS La Feria de Teatro y Danza de Huesca saldrá a la calle para celebrar sus 40 años

35 compañías participarán en la 40 edición de la Feria Internacional de Teatro y Danza que se celebrará en Huesca del 27 de septiembre al 1 de octubre. La Feria cumple cuatro décadas de trayectoria como uno de los mercados profesionales de artes escénicas más longevos de España que por unos días convierte a Huesca en "epicentro de la cultura", tal y como indicaba la alcaldesa Lorena Orduna.

En esta edición la feria refuerza su relación con la ciudad llevando una parte importante de su programación al espacio público. Además de los escenarios habituales, las artes escénicas ocuparán espacios como la plaza Luis López Allué, la plaza de la Inmaculada, los Porches de Galicia y los exteriores del Palacio de Congresos, con propuestas de danza, circo, teatro e instalaciones. La intención es favorecer que el público pueda encontrarse con la creación contemporánea también fuera de los espacios escénicos convencionales.

La vicepresidenta Mar Vaquero ha mostrado el respaldo del Gobierno de Aragón a esta feria por su impacto cultural, social y económico en el territorio. "La feria es un evento de referencia en Aragón, sitúa el nombre de la comunidad en el mapa de las artes escénicas a nivel internacional y contribuye al desarrollo económico y cultural de Huesca y, por ello, continuaremos apoyando este evento", ha manifestado Vaquero, para desear que esta edición sea de nuevo un éxito y animar al público a asistir a los espectáculos programados.

Por su parte, la alcaldesa Lorena Orduna se refería también al impacto de la feria. Señalaba que el Ayuntamiento también ha aumentado su aportación económica a este evento, que en esta edición ha recibido 1.877 propuestas, una cifra que refleja su capacidad de convocatoria dentro del sector.

La Feria se celebrará del domingo 27 de septiembre al jueves 1 de octubre, precedida por tres espectáculos especiales de circo que tendrán lugar los días 23, 24 y 26 de septiembre en la plaza Luis López Allué como aperitivo de una edición concebida también como celebración de las cuatro décadas de historia de la cita. En la capital oscense se inaugurará el lunes 28 con la gala del circo aragonés en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos y posteriormente la actividad se irá trasladando a otros escenarios de la ciudad. En concreto, la programación se desarrollará en el Palacio de Congresos, el Teatro Olimpia, el Espacio de Arte Joven, la Sala Genius y distintos espacios públicos acogerán una selección de espectáculos de teatro, danza, circo, teatro de objetos, instalaciones y nuevos lenguajes escénicos

La presencia aragonesa tendrá un peso destacado, con un 37,5% de las compañías procedentes de Aragón. A ellas se suma un 56% de compañías procedentes de otras comunidades autónomas, en concreto Madrid, La Rioja, Extremadura, Cataluña, Navarra, País Vasco, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el ámbito internacional, la Feria apuesta especialmente por compañías del sur de Francia, dentro del trabajo que desarrolla para fortalecer la circulación transfronteriza de compañías y proyectos a ambos lados de los Pirineos.

El presupuesto de esta 40ª edición se sitúa en torno a los 277.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Huesca aporta 76.600 euros, 20.000 euros más que en la edición anterior.