Las exportaciones en Teruel crecen un 46%

Las exportaciones de la provincia de Teruel han crecido un 46% en los últimos cinco años, casi un 11% en 2025. Son datos del Informe Económico de Aragón, presentado esta mañana en la Cámara de Comercio de Teruel.

Su presidente, Antonio Santa Isabel, ha explicado que las ventas al exterior han caído un 5% en el primer semestre del 2026, debido en parte al descenso de casi el 70% % en las operaciones con aeronaves, cuyas ventas pueden alterar significativamente las cifras por la actividad del aeropuerto turolense.

La provincia suma casi 9.000 empresas y las operaciones han aumentado un 41% en cinco años, con la agroalimentación como buque insignia. No obstante, Santa Isabel cree que la situación empresarial de la provincia podría mejorar con las infraestructuras pendientes.