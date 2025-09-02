Diputación y Cámara de Teruel respaldan el comercio rural

La Diputación de Teruel y la Cámara de Comercio acaban de activar la quinta edición de la campaña de bonos para apoyar el comercio rural. La iniciativa, que se puso en marcha en 2021, ya supera el millón de euros de beneficio.

La Diputación aporta 63.000 euros y la Cámara otros 70.000, que generarán un impacto económico directo de 252.000 euros en los establecimientos únicos y de hostelería ubicados en localidades menores de 501 habitantes.

Los clientes pueden adquirir bonos de 30 euros, que están bonificados con un 25% de descuento. De este modo, el cliente solo paga por el bono 22,50 euros y la Diputación financia la parte restante.

En esta última campaña se ha establecido un límite de 10.000 euros en bonos por establecimiento (2.500 euros de descuento) y un límite de bonos por consumidor de 420 euros (105 euros es la parte subvencionada).