DESARROLLO TERRITORIAL

Diputación y Cámara de Teruel respaldan el comercio rural

Ya se ha activado la quinta edición de la campaña de bonos para apoyar el comercio rural en la plataforma digital www.bonoscomerciorural.com. El consumidor obtendrá un descuento del 25% en su compra en los establecimientos únicos de comercio y hostelería ubicados en localidades menores de 501 habitantes.

Redacción

Teruel |

COMERCIO RURAL
Cartel informativo de la campaña | DPT

La Diputación de Teruel y la Cámara de Comercio acaban de activar la quinta edición de la campaña de bonos para apoyar el comercio rural. La iniciativa, que se puso en marcha en 2021, ya supera el millón de euros de beneficio.

La Diputación aporta 63.000 euros y la Cámara otros 70.000, que generarán un impacto económico directo de 252.000 euros en los establecimientos únicos y de hostelería ubicados en localidades menores de 501 habitantes.

Los clientes pueden adquirir bonos de 30 euros, que están bonificados con un 25% de descuento. De este modo, el cliente solo paga por el bono 22,50 euros y la Diputación financia la parte restante.

En esta última campaña se ha establecido un límite de 10.000 euros en bonos por establecimiento (2.500 euros de descuento) y un límite de bonos por consumidor de 420 euros (105 euros es la parte subvencionada).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer