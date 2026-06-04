II Simposio Nacional RUIA

Expertos de universidades analizan en Huesca la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia

En este encuentro se reflexiona sobre los desafíos educativos, sociales, familiares, comunitarios y digitales que afectan a la infancia y la adolescencia.

Redacción

Huesca |

Expertos de universidades analizan en Huesca la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia
Expertos de universidades analizan en Huesca la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia | Onda Cero Huesca

La Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia celebra en Huesca su II Simposio Nacional. Un encuentro científico, académico y social que reúne a cerca de doscientas personas y en el que se reflexiona sobre la transición hacia la edad adulta, la salud y los entornos digitales así como la necesidad de reforzar respuestas coordinadas entre el sistema educativo, los servicios sociales, las familias, las administraciones y el tejido asociativo, tal y como han explicado José Antonio Julián vicedecano de calidad la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y miembro de la comisión organizadora y María José Bernuz, representante de la Red Nacional en la Universidad de Zaragoza.

El enfoque del simposio pone el acento en una idea clave: los retos de la infancia y la adolescencia no pueden abordarse desde compartimentos aislados. La complejidad de las situaciones de vulnerabilidad exige generar sinergias interdisciplinares e interinstitucionales, conectar el conocimiento científico con la práctica profesional y favorecer políticas y actuaciones basadas en evidencias. En este sentido, el encuentro pretende convertirse en una plataforma de trabajo compartido para avanzar hacia una mayor coordinación entre agentes públicos y privados.

La dimensión investigadora también tendrá un papel destacado. La presentación de casi 40 pósteres científicos permitirá visibilizar líneas de trabajo desarrolladas desde distintas universidades, grupos de investigación y ámbitos profesionales. Estas aportaciones reforzarán el objetivo de transferir conocimiento útil a la sociedad y de impulsar nuevas colaboraciones en torno a la infancia y la adolescencia, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

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