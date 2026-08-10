Estreno de tres nuevos danzantes en el día grande de San Lorenzo

Los danzantes protagonizan el día grande de las fiestas con la primera actuación ante la basílica. Era el sonido más esperado esta mañana y también uno de los más esperados de las fiestas, el de los danzantes bailando a las puertas de la Basílica de San Lorenzo. Poco a poco han ido llegando y concentrándose en la plaza Urreas desde donde han accedido a la iglesia para salir a la plaza por la puerta principal a las 8 y media de la mañana. Minutos antes, quien entraba a la plaza desde la calle San Orencio era la Banda de Música y lo hacía entre sonoros aplausos y vítores.

Puntuales, los Danzantes de Huesca han vuelto a interpretar sus cinco bailes: Espadas, Palos Viejos, Cintas, Palos Nuevos y Degollau. La Banda de Música de Huesca, dirigida por Alejandro Escuer, ha acompañado el baile en una jornada de profunda carga simbólica para la ciudad. Entre los momentos más emotivos de la mañana ha destacado el relevo protagonizado por José Luis Ramos y su hijo, José Luis Ramos Audina. El padre, a sus 75 años, ha puesto fin a 53 fiestas como integrante de la agrupación. "Una última vez similar en emociones a la primera", aseguraba. Deja el relevo a su hijo a quien ya hemos visto danzar esta mañana. Su padre se sentía orgulloso de ceder las espadas y los palos y lanzaba un mensaje a los más jóvenes danzantes, no basta con bailar, hay que transmitir.

Muy orgulloso y tremendamente emocionado se mostraba también Jesús Silano al tomar el relevo de Ibón Cejalvo, primera mujer danzante de Huesca que entró en la agrupación en 2023. Cristina Esperanza se queda como la única danzante femenina de los 27 miembros del grupo. Silano reconocía haber vivido una mañana muy especial, mucho más de lo que se había imaginado.

Además, esta mañana se ha producido un tercer relevo, Enrique Campo ha danzado por última vez convirtiendo a su hijo, Álex Campo, de 16 años, en nuevo danzante siendo uno de los integrantes más jóvenes de las últimas décadas. Con emoción Campo también ha dado un paso al lado. La llegada de Álex cobra un valor especial por la edad con la que recibe este legado y por lo que representa para el futuro de una formación que necesita nuevas generaciones.

La mañana ha dejado, además, una historia inesperada de amor. Ángel Turmo se ha arrodillado ante su novia, Sandra Valle, y le ha pedido matrimonio delante de los cientos de oscenses que esperaban sentados en la plaza. Pareja a la que Roberto Ciria ha entonado S'ha Feito de Nuei. Ángel contaba con la complicidad de Ciria y de su madre, María Dolores, y ha elegía deliberadamente el 10 de agosto, una fecha especialmente vinculada a Sandra, que vive con intensidad la jornada de los Danzantes. La pareja lleva seis años junta, él es de La Puebla de Roda y Sandra, nacida en Huesca, tiene familia en Castejón de Sos.