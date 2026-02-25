Educación

La escuela pública se concentrará en marzo contra los conciertos

Llaman a los centros a dar a conocer sus proyectos a antes del arranque de la escolarización y a defender los valores de la educación pública frente a decisiones como la concertación de Infantil y Bachillerato.

Chema Catalán

Zaragoza |

Burón con representantes de colectivos defensores de la escuela pública
Burón con representantes de colectivos defensores de la escuela pública | Onda Cero

Cerca de una veintena de sindicatos, partidos y organizaciones convocarán concentraciones todos los miércoles durante el mes de marzo en los centros educativos para reivindicar una escuela pública de calidad y animar a las familias a matricular a sus hijos en centros públicos, una vez se abra el proceso de escolarización previsiblemente después de Semana Santa en abril.

Se marcan como objetivo hacer visibles las señas y valores de una educación pública de calidad, inclusiva, plural, participativa, aconfesional o gratuita. La secretaria técnica de FAPAR, Nieves Burón, en una rueda de prensa conjunta, ha instado a los centros a dar a conocer sus programas y funcionamiento en jornadas de puertas abiertas y en redes sociales.

Con las concentraciones rechazarán también la concertación de plazas de Infantil 2-3 años o de Bachillerato plateadas por el Gobierno de Aragón, ahora en funciones y a la espera de cerrar acuerdos que derivarán en la designación del que será el tercer consejero de Educación en apenas tres años. Burón cree que es “irresponsable” sumir en este impás a la educación, “que no para nunca”, y ha advertido además de la privatización cada vez mayor de la FP.

Para hacer también visibles esos valores y reivindicaciones, sindicatos, partidos y colectivos convocarán el 10 de abril en Zaragoza, después de años sin celebrarse, una fiesta de la Escuela Pública que, a falta de recibir autorización, tendrá lugar en la plaza del Pilar.

