El dispositivo de aseos para las fiestas contará con 20 nuevos urinarios autónomos

El Ayuntamiento de Huesca reforzará el dispositivo de aseos durante las próximas fiestas de San Lorenzo con la instalación de 20 urinarios autónomos masculinos, que estarán operativos del 8 al 17 de agosto en diferentes zonas de la ciudad.

El pasado año se colocaron seis urinarios de este tipo y, tras comprobar su efectividad, este año el contrato se ha ampliado hasta alcanzar las 20 unidades. El servicio ha sido adjudicado por un importe de 14.518,79 euros, IVA incluido, e incluye el transporte, la instalación, el lavado y vaciado diario de los urinarios y su posterior retirada.

Cada uno de los nuevos urinarios dispone de cuatro puestos, por lo que las 20 unidades podrán ser utilizadas simultáneamente por un total de 80 personas. Además, cuentan con una capacidad mínima de almacenamiento de 400 litros, equivalente a más de 1.300 usos, y con un sistema preparado para su vaciado mediante aspiración.

El vaciado se realizará diariamente mediante un vehículo acondicionado para este servicio. Tras esta operación, los urinarios se limpiarán con agua a presión y producto odorante, adaptando los trabajos a la programación de las fiestas. Los elementos se colocarán entre los días 7 y 8 de agosto y serán retirados el 17 de agosto. Los nuevos urinarios se distribuirán en las calles Aínsa, en su confluencia con la Costanilla de la Luna, Castilla, Vidania, Artiga, Azlor, Las Flores, Jazmín, Obispo Ram, La Merced, Padre Huesca, a la altura del número 54, y Manuel Bescós; en las plazas de Urriés, Arista y de la Moneda; en San Salvador y Santos Justo y Pastor; y en la travesía de las Cortes y el pasaje de Nuestra Señora de Salas. En Santos Justo y Pastor y en la plaza de la Moneda se instalarán dos unidades.

A estos nuevos elementos se sumarán los 22 aseos portátiles que se instalan cada año durante las fiestas, con un total de 89 WC. Estos aseos se limpiarán un mínimo de cuatro veces al día. Los aseos portátiles, que ya han empezado a colocarse, se distribuirán en las plazas General Alsina, de Nuestra Señora de Salas, de San Pedro, de los Fueros y de Urriés; en las calles Sancho Abarca, Monegros y del Parque; en Santos Justo y Pastor; y en el Parque Miguel Servet, el Parque Universidad y el recinto ferial.

La ampliación del dispositivo aumentará la disponibilidad de aseos en la vía pública durante los días de mayor afluencia y contribuirá a mantener la limpieza en las principales zonas festivas de la ciudad. También busca reducir las micciones en la vía pública, una conducta incívica que genera molestias, deteriora la imagen de las calles y afecta a la limpieza y la convivencia.

La eliminación de los orines supone, además, un importante esfuerzo para los servicios municipales, ya que requiere actuaciones concretas y un elevado consumo de recursos. Incluso después de limpiar las zonas afectadas con agua y productos específicos, el sol y las altas temperaturas pueden hacer que los malos olores vuelvan a aparecer, lo que dificulta su eliminación. Por este motivo, el Ayuntamiento apela al civismo y a la responsabilidad de vecinos y visitantes y recuerda la importancia de utilizar los aseos y urinarios instalados para contribuir a mantener unas calles más limpias, saludables y agradables durante las fiestas.