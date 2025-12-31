La Diputación de Zaragoza aprueba su presupuesto de 256 millones

El presupuesto de la Diputación de Zaragoza contará con su montante más alto de la historia por cuarto año consecutivo alcanzando los 256 millones de euros. Hoy se ha aprobado en pleno el presupuesto de la institución para el año 2026, que ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno formado por PSOE, En Común-IU y CHA, mientras que PP y Vox han votado en contra.

Con 50 millones de euros, el PLUS absorbe una quinta parte del presupuesto en el décimo aniversario de su creación. Como novedad destacada, las cuentas incluyen un plan de inversiones Agenda 2030 con otros 24,5 millones, que también se distribuirán entre todos los ayuntamientos de la provincia.

Otra de las novedades es que se multiplica por cinco la cuantía del plan de lucha contra la soledad no deseada, que pasa de 1 a 5 millones de euros, y que permitirá que con estos fondos los ayuntamientos puedan financiar gastos de funcionamiento de bares, centros sociales y teleclubes municipales.

Un total de 17 millones de euros para carreteras, 4 para el centro provincial de tratamiento de residuos urbanos y otra partida de 4 para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia son otros de los asuntos destacados que contempla el presupuesto.