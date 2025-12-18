El presupuesto de la DPZ asciende a 256 millones, un 20% más

El presupuesto de la Diputación de Zaragoza asciende a 256,1 millones de euros, el más alto de su historia. Crece un 20,7% con respecto al año pasado. Las cuentas vuelven a girar en torno al Plan Unificado de Subvenciones, con 50 millones, que supone una quinta parte del total. Además, y como novedad, incluyen un plan de inversiones Agenda 2030 con otros 24,5 millones. Ambas partidas se destinarán a realizar inversiones en los 292 municipios de la provincia.

También destaca la partida de 17 millones para carreteras, que permitirá realizar 21 actuaciones que se iniciarán el año que viene dentro del programa de carreteras 2024-2031. Dentro de la acción social, se van a destinar 5 millones para el plan de lucha contra la soledad no deseada, que quintuplica su inversión. El objetivo es que los ayuntamientos puedan financiar los gastos de funcionamientos de bares, centros sociales y teleclubes municipales, a los que acuden muchas personas mayores.

Otra novedad reseñable, en este caso en el campo de la memoria democrática, son los 350.000 euros de ayudas directas para hacer exhumaciones y otras tareas de dignificación de las víctimas.

CARGADORES ELÉCTRICOS Y ACCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Las cuentas para 2026 también incluyen una partida de 4 millones de euros para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios y, relacionado con el medio ambiente, otros 4 millones para el futuro centro provincial de tratamiento de residuos urbanos. Se construirá en el entorno de Zaragoza, aunque la ubicación concreta todavía está por determinar.

En inversiones se va a continuar con la restauración de la catedral de Tarazona (400.000 euros) y de la fachada, escalera y retablo del palacio abacial de Veruela (250.000 euros). En materia de cultura se destinarán 700.000 euros en ayudas a las asociaciones que organizan actividades culturales y, en deporte, 640.000 euros para las ayudas a los clubes y asociaciones.

La vicepresidenta de la Diputación, Teresa Ladrero, destaca estos presupuestos que permitirán garantizar los servicios públicos, la prestación de actividades culturales, sociales, sociales y mantener los equipamientos y las infraestructuras. “Esta institución y su gestión económica solvente va a permitir garantizar el sostén y la estabilidad en la provincia”, ha señalado.