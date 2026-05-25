Detenidos dos hombres en la provincia de Huesca por posesión y distribución de pornografía infantil

LEER MÁS Detenido un menor en Huesca por posesión y distribución de pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Huesca a dos varones por delito de corrupción de menores por tenencia y distribución de material pedófilo. Se trata de dos investigaciones independientes que se iniciaron en el marco de la colaboración internacional en la lucha contra la explotación sexual de menores por Internet. En las mismas han colaborado el Grupo 2 de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza y la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca.

La información recibida aportaba que dos usuarios ubicados en la provincia de Huesca (Huesca ciudad y Comarca Ribagorza) habían compartido en internet varios archivos de naturaleza pedófila. Los agentes realizaron gestiones averiguando la identidad y localización de estos usuarios en la provincia de Huesca, por lo que los agentes de la Comisaría de Huesca se desplazaron para proceder a su detención y registro domiciliario.

Durante estos registros se intervinieron varios soportes informáticos, que corroboraban la existencia de material pornográfico protagonizado por menores de edad, cuyo contenido será analizado.

La Policía Nacional cuenta con la dirección de correo electrónico denuncias.pornografía.infantil@policia.es donde cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de unidades especializadas, siempre de forma confidencial, los hechos o situaciones presuntamente delictivas relacionadas con páginas web, publicaciones o cualquier situación que ponga en peligro al menor en el uso de las nuevas tecnologías.