Policía Nacional

Detenidos dos hombres en la provincia de Huesca por posesión y distribución de pornografía infantil

Se trata de dos investigaciones independientes iniciadas en el marco de la colaboración internacional en la lucha contra la explotación sexual de menores por Internet. Se han realizado dos registros domiciliarios, interviniéndose diversos soportes informáticos en los que se almacenaba contenido pedófilo. Desde Policía Nacional recuerdan que si se detecta material pedófilo, no debe compartirse, ni siquiera para denunciar públicamente, y que la mera tenencia de este contenido constituye delito.

Redacción

Huesca |

Detenidos dos hombres en la provincia de Huesca por posesión y distribución de pornografía infantil
Detenidos dos hombres en la provincia de Huesca por posesión y distribución de pornografía infantil | Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Huesca a dos varones por delito de corrupción de menores por tenencia y distribución de material pedófilo. Se trata de dos investigaciones independientes que se iniciaron en el marco de la colaboración internacional en la lucha contra la explotación sexual de menores por Internet. En las mismas han colaborado el Grupo 2 de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza y la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca.

La información recibida aportaba que dos usuarios ubicados en la provincia de Huesca (Huesca ciudad y Comarca Ribagorza) habían compartido en internet varios archivos de naturaleza pedófila. Los agentes realizaron gestiones averiguando la identidad y localización de estos usuarios en la provincia de Huesca, por lo que los agentes de la Comisaría de Huesca se desplazaron para proceder a su detención y registro domiciliario.

Durante estos registros se intervinieron varios soportes informáticos, que corroboraban la existencia de material pornográfico protagonizado por menores de edad, cuyo contenido será analizado.

La Policía Nacional cuenta con la dirección de correo electrónico denuncias.pornografía.infantil@policia.es donde cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de unidades especializadas, siempre de forma confidencial, los hechos o situaciones presuntamente delictivas relacionadas con páginas web, publicaciones o cualquier situación que ponga en peligro al menor en el uso de las nuevas tecnologías.

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