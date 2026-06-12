Detenidos los autores de dos robos en domicilios en Los Olivos

La Policía Nacional detiene a los dos integrantes de un grupo organizado dedicado a robos en viviendas que actuaron, entre otras localidades, en pisos de Huesca. La investigación se inició a raíz de la comisión de dos robos en domicilios de la zona de Los Olivos el pasado 5 de mayo, en los que sustrajeron piezas de joyería y dinero en efectivo. Para ambos robos usaron el mismo modus operandi, el llamado "impresioning", una técnica en el que las cerraduras aparentemente no están forzadas, volviendo incluso a cerrar los autores con vueltas de llave las puertas.

Durante las primeras gestiones realizadas en el lugar, los agentes se entrevistaron con posibles testigos y obtuvieron fotogramas grabados por el video portero de la comunidad de dos varones, uno de edad avanzada y otro de mediana edad, llamando insistentemente a varios timbres, y que no tenían ninguna relación con los moradores del inmueble.

Posteriormente, para conseguir el primer hilo de investigación, los agentes analizaron más de 7.000 matrículas hasta que obtuvieron un vehículo de interés que consiguieron relacionar con un grupo itinerante dedicados a robos con fuerza en viviendas por todo el territorio nacional. Se estableció un operativo especial en el aeropuerto del Prat de Barcelona para detener a los autores, un padre y un hijo de nacionalidad colombiana, cuando el de mayor edad se disponía a regresar a su país de origen llevándose gran parte del botín.

En ese momento se localizaron 48 relojes y numerosas piezas de joyería, así como resguardos de venta de joyas en establecimientos de compro-oro. El resto de joyas estaban escondidas entre el equipaje e, incluso, entre pliegues de su ropa, para darle salida en su país de origen, tal y como ha indicado Gabriel Atarés, inspector-jefe, jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial

Se ha iniciado el reconocimiento de estos efectos, habiendo sido reconocidos los efectos sustraídos en los domicilios de Huesca, y figurando otras joyas denunciadas en otros robos en viviendas perpetrados en distintos puntos de la geografía española, habiendo actuado el grupo en ciudades como Vigo y Zaragoza. Se continúan las gestiones para realizar la entrega a los legítimos propietarios, así como para esclarecer la procedencia del resto de efectos intervenidos.

Por su parte, el comisario de la Policía Nacional en Huesca, Luis Fernando Ascaso, ha destacado la complejidad de la operación llevada a cabo íntegramente por la UDEF de Huesca.