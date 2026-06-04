Sucesos

Detenido un hombre por atracar una sala de juegos en Huesca

El autor, de 33 años y con antecedentes, accedió al local con el rostro oculto y exhibiendo lo que aparentaba ser un arma de fuego, con la que intimidó a una empleada para apoderarse de la recaudación.

Redacción

Huesca |

Detenido un hombre por atracar una sala de juegos en Huesca
Detenido un hombre por atracar una sala de juegos en Huesca | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un hombre de 33 años como supuesto autor de un atraco cometido en una sala de juegos de la ciudad pocas horas antes. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del día 1 de junio, cuando un individuo accedió al establecimiento con el rostro oculto y exhibiendo lo que aparentaba ser un arma de fuego, con la que intimidó a una empleada para apoderarse de la recaudación.

Tras conocer los hechos, los agentes iniciaron las pesquisas localizando en una papelera cercana el arma utilizada para el atraco, que resultó ser una réplica de arma de fuego de la que intentó desprenderse. A las pocas horas se pudo averiguar la identidad del autor de los hechos, estableciéndose un dispositivo policial que permitió su localización y detención a las 17’30 horas del mismo día en que se cometió el atraco. El hombre, de 33 años y con otro antecedente policial, fue detenido y puesto a disposición judicial quedando en libertad provisional con cargos.

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