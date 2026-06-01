Dos detenidas por vender 17 lingotes de oro falsos en Huesca por casi 39.000 euros

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Huesca, procedió a la detención de dos personas, como supuestas autoras de un delito de estafa, al vender 17 lingotes de oro falsos en un comercio de compro oro de la comarca de La Hoya de Huesca.

El pasado mes de abril, a través de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Huesca, por parte del gerente de un establecimiento comercial de compro oro de la comarca de La Hoya de Huesca, de que, una vez en el pasado mes de febrero y otra vez en el pasado mes de abril, dos mujeres les habían vendido un total de 17 lingotes de oro, que tras su comprobación a posteriori, resultaron ser falsos, siendo el valor de lo estafado de unos 38.970 €.

Los lingotes venían envueltos por unidades en un blíster que no podía ser abierto para no perder su supuesto valor, comprobándose su autenticidad por el número de serie y un código QR impreso en su parte trasera. Cuando el comercio procedió a llevar los lingotes a una empresa encargada de fundición de oro, fue cuando se percataron que dichos lingotes eran faltos y que sólo estaban recubiertos de un baño de oro.

El Equipo ROCA de Huesca se hizo cargo de las investigaciones de los hechos acaecidos. El pasado día 26 de mayo, tuvo conocimiento que dos personas habían vuelto al mismo establecimiento comercial, con la intención de vender lingotes de similares características, por lo que los agentes de forma inmediata se desplazaron al comercio. En el lugar de los hechos, comprobaron que estas personas eran las mismas que las dos ocasiones anteriores, las cuales se desplazaban desde su residencia en Bilbao para hacer la venta. Así mismo, los agentes verificaron que los lingotes de oro que pretendían vender eran falsos, por lo que procedieron a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa, siendo dos mujeres de 21 y 50 años y vecinas de Bilbao.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las diligencias que, junto con las detenidas, fueron entregadas al Tribunal de Instancia de Guardia de Huesca, quedando las detenidas en libertad con cargos.