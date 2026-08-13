Desciende el número de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza en el mes de julio

El número de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza ha sufrido un descenso del 11,6% durante el mes de julio en comparación con el año anterior. Según los datos de AENA, en el aeropuerto de la ciudad han volado cerca de 62 mil pasajeros en el último mes, siendo las peores cifras desde la pandemia. Pese a ello, José Manuel Clúa, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón declara que "el verano no está siendo malo" al estar en un nivel parecido al de año pasado.

Una de las causas del descenso de pasajeros es la cancelación de Ryanair de cerca del 45% de sus plazas de vuelo por diferencias con la aplicación de las tasas de AENA. Clúa destaca que aunque podría haber más compañías que generasen una base permanente en Zaragoza, "todos los vuelos fletados por las agencias de viaje están saliendo al 100% de ocupación desde Semana Santa y este año han salido más vuelos chárter que nunca". Recuerda que desde el aeropuerto de la ciudad existe la posibilidad de coger vuelos chárter a destinos como Egipto o Uzbekistán y que para el puente de diciembre ya hay disponibles vuelos a lugares como Múnich, Estambul o Alsacia.

Natalia Chueca anunció hace un par de semanas en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Zaragoza que después del verano se firmará un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón que permitirá triplicar el número de destinos y duplicar el número de países con los que Zaragoza estará conectada. Las agencias de viajes esperan que las nuevas rutas con París, Venecia, Budapest, Sofía, Varsovia o Sicilia, junto a la recuperación de la línea con Santiago de Compostela, "influyan de manera muy positiva y favorezcan un movimiento de los aragoneses y sus comunidades de alrededor".