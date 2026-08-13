Lorena Orduna: "Este San Lorenzo ha batido récord de afluencia"

La alcaldesa Lorena Orduna ha estado este jueves en Más de Uno Huesca, especial fiestas de San Lorenzo donde ha destacado la gran afluencia de personas que ha tenido estos días la ciudad, especialmente los primeros días de fiestas en los que se han vuelto a batir todos los récords. En concreto, el disparo del cohete del día 9 congregó a más de 10.000 personas, al igual que el concierto de Fangoria el 10 de agosto. El 11 de agosto 5.000 personas acudieron al concierto de Nil Moliner y ayer día 12 de agosto, cerca de 4.000 presenciaron el eclipse y la Lluvia de Perseidas en el parque tecnológico Walqa.

Lorena Orduna se ha mostrado satisfecha de que las fiestas se están desarrollando "con total normalidad en materia de seguridad salvo algún hecho aislado".

Por delante quedan tres días de fiesta y a partir del lunes tocará seguir trabajando aunque como reconocía la alcaldesa, el trabajo en el Ayuntamiento no ha cesado. Se seguirá avanzando en materia de urbanismo, universidad, medio ambiente o turismo con citas tan destacadas como la Feria de Teatro y Danza en septiembre, la Feria del Dulce en octubre o la gala de las Estrellas Michelin en noviembre.

Son las últimas fiestas de Lorena Orduna en el presente mandato, el mayo de 2027 habrá elecciones municipales y la alcaldesa volverá a ser candidata "con la misma ilusión que hace cuatro años".