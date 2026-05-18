"Un desayuno y un recorrido a ciegas" para ponerse en la piel de los invidentes

Un desayuno y recorrido a ciegas, cocina para personas con sordoceguera y reivindicación y difusión del braille, son las actividades de la Semana del Grupo Social ONCE en Aragón 2026, que se celebra hasta el 24 de mayo, en la provincia de Huesca. Los participantes en el desayuno a ciegas de este lunes han experimentado de primera mano las barreras a las que se enfrentan las personas ciegas en su vida diaria. Además, tras el desayuno, se realizó un recorrido por los exteriores del Casino, donde los participantes con antifaz o gafas de simulación de patologías oculares y mediante técnica guía apreciaron las dificultades que tiene una persona con discapacidad visual desplazarse por la ciudad.

Tras el desayuno, se ha realizado un recorrido por los exteriores del casino, donde los participantes con antifaz o gafas de simulación de patologías oculares y mediante técnica guía han apreciado las dificultades que tiene una persona con discapacidad visual desplazarse por la ciudad.

Mañana martes se desarrollará la actividad “Sordoceguera en la cocina”, que tendrá lugar en las instalaciones del CIGA (Centro de Innovación Gastronómica de Aragón), para visibilizar la realidad de las personas con sordoceguera y poner en valor cómo gracias a las herramientas y apoyos específicos que reciben a través de los Servicios Sociales de la ONCE, pueden desarrollar actividades cotidianas y participar plenamente en la sociedad. Durante la actividad, Rafael Zapata, persona con sordoceguera, elaborará un postre que posteriormente será replicado por cocineros que utilizarán antifaces y gafas de simulación para experimentar las dificutlades asociadas a esta discapacidad. José Luis Catalán, presidente del consejo Territoria de Once en Aragón.

El jueves tendrá lugar una jornada sobre braille y sistema dactilológico en el Colegio Santa Rosa a las 10 horas y el viernes a las 11 también en este centro educativo se celebrará una charla de la Asociación de Usuarios de Perros Guía. Finalmente, el domingo 24 en Barbastro se celebrará el acto institucional que clausurará la Semana del Grupo Social Once en Aragón 2026. A lo largo de la mañana más de 2000 personas disfrutarán de una visita a Bodegas Lalane y Alquézar.