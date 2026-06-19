El curso 2026/ 2027 es ya historia y comienzan las vacaciones

Hoy es un día de despedidas para los que cambian, por ejemplo, de ciclo educativo, pero también de alegría porque se acabaron temporalmente los madrugones. También comienza el quebradero de cabeza para los padres que tienen que compaginar trabajo y familia y para los abuelos que, en muchos casos, se tendrán que hacer cargo de sus nietos.

Concluye un curso en el que los alumnos han recibido las notas, pero también el Departamento de Educación recibe sus calificaciones. La Asociación Aragonesa de Equipos Directivos de Educación Infantil y Primaria asegura que ha sido un curso convulso marcado, en primer lugar, por los cambios al frente del Departamento del Gobierno aragonés lo ha ralentizado temas pendientes. La presidenta de este colectivo, Sara Jiménez, hace balance de este curso escolar con la expectativa de que a partir de septiembre se pueda resolver el debate sobre la mejora de la Escuela Pública.

Los estudiantes tienen 81 de vacaciones por delante. Por eso, expertos en educación y distintas asociaciones de familias de alumnos reclaman acortar este tiempo de descanso. Según un estudio, en España los niños tienen 175 días lectivos, frente a los 184 días de naciones como Austria o Alemania. Sin embargo, la carga lectiva es mayor en nuestro país.

Con este panorama, vuelve a cobrar importancia las voces que reclaman el retorno de la jornada partida, el reparto de la carga lectiva a lo largo del año y el replanteamiento del tiempo educativo. En Aragón, la mayoría de los colegios tienen implantada ya la jornada continua. La pedagoga, María Sánchez, señala que es más beneficioso que los alumnos tengan clase por la mañana y por la tarde.