Cuatro investigados por causar un incendio en Abiego

La Guardia Civil de Huesca ha investigado a cuatro personas como supuestas autoras del incendio forestal ocurrido el pasado 5 de agosto en Abiego. El uso de una radial, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas en un momento de alerta roja de incendios, sería la causa del fuego que quemó 27 hectáreas de zona forestal y agrícola.

Las investigaciones de los agentes permitieron determinar que el punto de ignición fue una nave donde se estaban realizando obras de rehabilitación, originándose el incendio en el uso negligente de una radial al no adoptar medidas preventivas pese a encontrarse prohibidas las actividades susceptibles de provocar combustión, tales como soldaduras, uso de maquinaria que generase chispas o cortes metálicos al aire libre.

Fue el 20 de agosto cuando los agentes procedieron a investigar a cuatro personas como posibles autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, siendo cuatro varones de edades comprendidas entre 31 y 51 años, tres de ellos, vecinos de Lleida y otro de la comarca del Cinca Medio.