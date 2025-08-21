Aragón impulsará el consorcio autonómico y una agencia para mejorar la lucha contra incendios

El Gobierno de Aragón defiende la activación por primera vez de la alerta Rojo-Plus durante el fin de semana pasado. La ola de incendios en el noroeste del país, los avisos por altas temperaturas en nuestra comunidad, y el despliegue de medios aragoneses en otros territorios, obligaron a restringir las actividades y a extremar las precauciones.

Durante el periodo de riesgo extremo, entre la tarde del 15 de agosto y la noche del 18, se produjeron apenas once conatos de incendio. La organización UAGA se mostró crítica porque quedó prohibida la actividad agrícola. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido que el ejecutivo hizo lo que tenía que hacer. “Toda esta gente que se queja me gustaría saber que opinaría si no la hubiéramos tomado y se hubieran quemado sus pastos. Entonces nos quejaríamos porque el político de turno no ha tomado decisiones”, ha dicho.

Situación actual

Durante el nivel Rojo Plus se recibieron en el centro de emergencias unas 280 llamadas con las que los ciudadanos pedían información sobre las restricciones en actividades de caza o espectáculos pirotécnicos. El centro coordinó la información a través de las cabeceras comarcales. La respuesta responsable de las empresas turísticas, ayuntamientos y visitantes se tradujo en la ausencia de incendios graves.

Todos estos factores, sumados a la humedad de la masa vegetal con la que empezamos el verano, han permitido que, de momento, no se hayan producido grandes incendios en Aragón. Eso sí, el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero, deja claro que seguimos con riesgo alto y pide no confiarse. “Nuestro operativo sigue en máxima alerta hasta que no acabe el episodio de máximo riesgo. Ha llovido algo. pero en sitios muy puntuales y el riesgo general, aunque ha bajado, sigue siendo elevado”.

De hecho, este jueves, hay cinco zonas del territorio en aviso rojo por riesgo de incendios.

Más medios contra los incendios

Desde el ejecutivo asumen que volverá a ser necesario en otro momento excepcional activar el máximo nivel de incendios. Mientras tanto, el Gobierno planea constituir antes de que acabe el año el nuevo consorcio autonómico de bomberos, integrando a la mayor cantidad de parques posible. También se preparará una Ley para crear una Agencia Aragonesa de Emergencias.

A partir del 1 de septiembre se revisarán todos los planes. Se adquirirán más medios de extinción, se tratará con los ayuntamientos para la mejora de los entornos y se habilitarán líneas económicas para que los pueblos protejan sus cascos históricos. Tal y como informó en su día, el ejecutivo también planea aumentar los helipuertos 24 horas.

Asuntos de Hacienda

En esa rueda de prensa, el consejero también ha sido preguntado por asuntos de Hacienda. En concreto, de los presupuestos de 2026. Bermúdez de Castro todavía no ha tanteado a los grupos para negociar las cuentas, pero prevé trasladar en septiembre el techo de gasto, del que ya hay estimaciones. También se ha referido a la condonación de la deuda autonómica que Moncloa va a plantear a todas las comunidades.

El gobierno de Sánchez prevé aprobar un Proyecto de Ley en Consejo de Ministros que luego será tramitado en las Cortes. Bermúdez de Castro ha indicado que “creemos que la condonación, la reestructuración de la deuda, de los tipos o formas de pago deberían estar dentro de la reforma del sistema de financiación y todo lo demás son concesiones a ERC para que le aprueben los presupuestos y seguir en el gobierno unos meses más”.