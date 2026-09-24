Las Cortes aprueban un techo de gasto de 8.398 millones de euros

LEER MÁS Aragón fija un techo de gasto récord de 8.398 millones de euros en 2027

Partido Popular y VOX han sacado adelante este techo con sus votos a favor y el resto de la oposición lo ha rechazado. Tras superar este trámite, el Gobierno aragonés deberá aprobar el proyecto de ley de los presupuestos y remitirlos a las Cortes para que inicien su trámite parlamentario, algo que podría formalizarse en octubre. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, señala que la mayoría de los ingresos son de los impuestos que pagamos como el IRPF o el IVA y defiende el techo de gasto.

El diputado del PSOE, Óscar Galeano, ha explicado que se han abstenido por responsabilidad, pero que estarán vigilantes para que los presupuestos impulsen las políticas públicas y mejoren la vida de los aragoneses. Por su parte, la diputada de Chunta, Verónica Villagrasa, ha rechazado el techo de gasto porque considera que el Gobierno PP- VOX no tienen un proyecto común y critica que no vayan a dialogar los presupuestos con la oposición.

El techo de gasto se calcula a partir de una previsión de ingresos no financieros de 8.039,9 millones de euros, de los que 6.016,8 millones proceden del sistema de financiación autonómica y otros 715,9 millones corresponden a tributos propios y cedidos. Dentro de los recursos procedentes del sistema de financiación, 2.614 millones corresponden al IRPF y 1.675 millones al IVA, a los que se suman los ingresos derivados de los impuestos especiales. Al cálculo se incorporan además 57,9 millones asociados a una referencia de déficit del 0,1 % del PIB y 300,4 millones correspondientes a ajustes de contabilidad nacional.