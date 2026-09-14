Aragón fija un techo de gasto récord de 8.398 millones de euros en 2027

El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2027. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a techo de gasto no financiero, que asciende a 8.398 millones de euros, la cifra más elevada de la historia. Es un 11% más del actual límite, fijado en las cuentas de 2024, prorrogadas en los ejercicios de 2025 y 2026.

Ese incremento es de 874 millones de euros, lo que permitirá tener una mayor capacidad de gasto en los presupuestos de este ejercicio y atender las prioridades de la Comunidad Autónoma.

El límite de gasto se ha elaborado con una previsión de ingresos de 8.039 millones de euros. Más de 6.000 corresponden al sistema de financiación autonómica y 715 a tributos propios y cedidos de la Comunidad Autónoma. El resto procede de fondos finalistas, tasas y otros ingresos.

El techo de gasto será ahora debatido en las Cortes para tras ser aprobado iniciar la tramitación de la Ley de Presupuestos del próximo ejercicio.