Una consultora establecerá la ZBE de Zaragoza

PP y VOX han acordado en el Ayuntamiento de Zaragoza que una consultora establezca la nueva Zona de Bajas Emisiones, tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para aprobar el presupuesto municipal.

Para no poner en riesgo las ayudas estatales que recibe el consistorio ligadas a la ZBE y, a su vez, adaptar esta norma al contexto de la ciudad, se ha acordado encargar a una consultora un informe que fije el sistema de medición de la calidad del aire, su ubicación y el coste.

La consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes, destaca que los resultados de este informe se conocerán en un mes y servirá para sentar las bases de esta ordenanza y adatarlas a la normativa vigente. Según la portavoz de VOX, Eva Torres, la modificación garantizará que no haya discriminación entre los vecinos "que pueden permitirse un coche con etiqueta" y los que no.