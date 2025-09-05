Zaragoza habilita el registro de vehículos sin pegatina para acceder a la zona de bajas emisiones

La zona de bajas emisiones de Zaragoza inicia su tercera y última fase de implantación. El miércoles que viene, 11 de septiembre, el Ayuntamiento habilitará el registro para inscribir a los vehículos, sin pegatina ambiental, que necesiten acceder al área perimetrado por San Vicente de Paúl, el Coso, Conde Aranda, Mayoral y Paseo Echegaray.

Residentes, vehículos de emergencia o históricos, taxis adaptados, o con garaje en la zona, deberán registrarse para poder entrar a la zona de bajas emisiones. Pero incluso quienes no estén incluidos en esas excepciones –

que se pueden consultar en la web municipal – podrán solicitar hasta ocho accesos al mes.

El concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, prevé una implantación sin contratiempos gracias a que ya existían restricciones de tráfico y limitaciones en esa área del Casco Histórico. Además, recomienda a los usuarios inscribir sus vehículos en la modalidad telemática para acortar los tiempos y obtener de forma instantánea la autorización. Cabe recordar que los vehículos con distinto ambiental podrán seguir circulando sin necesidad de hacer ningún otro trámite. Eso sí, deberán llevar la pegatina en el parabrisas.

Una vez superadas las fases previas de información y aclimatación, el consistorio empezará a multar a partir del 12 de diciembre a aquellos que accedan sin permiso a la zona de bajas emisiones. Las cuantías oscilarán entre los 36 y 200 euros.