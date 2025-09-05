Movilidad

Zaragoza habilita el registro de vehículos sin pegatina para acceder a la zona de bajas emisiones

El concejal de Movilidad prevé una implantación no traumática gracias a la concienciación ciudadana y a las restricciones que ya existentes a la circulación en el Casco Histórico.

Chema Catalán

Zaragoza |

Área del Casco Histórico correspondiente a la Zona de Bajas Emisiones
Área del Casco Histórico correspondiente a la Zona de Bajas Emisiones | Ayuntamiento de Zaragoza

La zona de bajas emisiones de Zaragoza inicia su tercera y última fase de implantación. El miércoles que viene, 11 de septiembre, el Ayuntamiento habilitará el registro para inscribir a los vehículos, sin pegatina ambiental, que necesiten acceder al área perimetrado por San Vicente de Paúl, el Coso, Conde Aranda, Mayoral y Paseo Echegaray.

Residentes, vehículos de emergencia o históricos, taxis adaptados, o con garaje en la zona, deberán registrarse para poder entrar a la zona de bajas emisiones. Pero incluso quienes no estén incluidos en esas excepciones –

que se pueden consultar en la web municipal – podrán solicitar hasta ocho accesos al mes.

El concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, prevé una implantación sin contratiempos gracias a que ya existían restricciones de tráfico y limitaciones en esa área del Casco Histórico. Además, recomienda a los usuarios inscribir sus vehículos en la modalidad telemática para acortar los tiempos y obtener de forma instantánea la autorización. Cabe recordar que los vehículos con distinto ambiental podrán seguir circulando sin necesidad de hacer ningún otro trámite. Eso sí, deberán llevar la pegatina en el parabrisas.

Una vez superadas las fases previas de información y aclimatación, el consistorio empezará a multar a partir del 12 de diciembre a aquellos que accedan sin permiso a la zona de bajas emisiones. Las cuantías oscilarán entre los 36 y 200 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer