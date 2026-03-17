La IA, como la tecnología, puede ser una buenas herramienta si se le pierde el miedo a utilizarla

La ciberseguridad, la neurotecnología, la protección de datos o la ciberseguridad son algunos de los retos a los que la sociedad ha de enfrentarse en un momento muy cambiante. Ante la aparición de cada vez más incertidumbres acerca del mundo tecnológico, en 2021 se presentó la Carta de Derechos Digitales y la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos y también empresas en el entorno digital. En este marco surgió el Observatorio de Derechos Digitales y el director general de Red.es, Jesús Herrero, explica que “se estructura en diferentes ámbitos como la libertad, la igualdad, los derechos como profesionales o como pacientes. Se trata de un espacio en el que se estudia y vigila cómo articular todos los capítulos”.

Entre diferentes agentes sociales y entidades se trabaja “por generar una hora de ruta que ayude a generar una identificación de oportunidades, de retos y de normativa que se necesita desarrollar para tener unos todos”, asegura Herrero, quien añade que “hay límites que tenemos que entender de manera grupal, coordinada y comunitaria, cómo esta nueva realidad tecnológica nos afecta”.

La Fundación Hiberus ha organizado una jornada del Observatorio de Derechos Digitales, impulsado por Red.es y coordinado por la Fundación Hermes, en el que se han puesto de manifiesto todos estos retos. La Inteligencia Artificial, quizá sea uno de los que más cuestiones plantea y de ello ha hablado Suko, “el espía tecnológico” de El Hormiguero, quien ha explicado que “la inteligencia artificial es una herramienta increíble que desde luego da mucho vértigo por toda la evolución que está teniendo de una manera tan rápida”, pero hay que “quitarse ese miedo y aprender a utilizarla. Si se aprende a poner los medios suficientes para utilizarla como una herramienta de ayuda y no como algo que nos vaya a suplantar, más como un ayudante que como nuestra jefa, puede ser algo que nos cambie la vida”.

Por su parte, Eduardo Gistau, responsable de ciberseguridad de Hiberus, recordaba cuatro ítems para preservar nuestra seguridad ante el mundo tecnológico, aunque la clave es aplicar el sentido común: