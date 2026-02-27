Comienzan las rutas para conocer el mudéjar de Zaragoza provincia

LEER MÁS Casi 20 itinerarios para descubrir el mudéjar de la provincia de Zaragoza

La declaración de la Arquitectura Mudéjar de Aragón como Patrimonio Mundial de la UNESCO cumple 25 años y desde Territorio Mudéjar se quiere celebrar de una forma especial mostrando el patrimonio que se conserva en la provincia de Zaragoza. De la mano de la Diputación de Zaragoza, se ha puesto en marcha el Proyecto Rutas. En esta nueva edición se han programado 49 destinos en los que, a través de 25 itinerarios se va a poder “descubrir no sólo el patrimonio mudéjar sino también tradiciones, gastronomía e incluso oficios que aún se mantienen en los municipios que se visitan”, explica la directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares.

Trasobares recuerda que estas rutas comenzaron en el año 2022 y desde entonces, más de 3.500 personas se han acercado y han conocido el patrimonio mudéjar de la provincia. Aunque las rutas son tan sólo una parte del trabajo que se desarrolla desde Territorio Mudéjar donde se lleva a cabo una importante labora de investigación y estudio de los diferentes elementos que se conservan en los municipios que han querido adherirse al proyecto y que sirven también “para dinamizar a estas localidades”.

A lo largo del año se van a sacar cuatro paquetes de rutas y, con motivo de la efeméride de la declaración como Patrimonio Mundial, se ha organizado una ruta especial 25 aniversario. El primer paquete de rutas “Pueblos Territorio Mudéjar” cuenta con 15 itinerarios por la provincia de Zaragoza, organizados en seis temáticas:

Mestizo y fronterizo : pueblos de mudéjares

: pueblos de mudéjares Claves de un estilo : los orígenes

: los orígenes A vista de pájaro : las torres

: las torres La construcción del espacio : luz y materia

: luz y materia Paisaje cultural : territorio vivido

: territorio vivido Poder y territorio.

La ruta Patrimonio Mundial de la UNESCO partirá desde Zaragoza con las visitas a la torre e iglesia de San Pablo y a la Parroquieta de la Seo o de la Catedral. Después seguirá por Tobed, Cervera de la Cañada y Calatayud, visitando sus monumentos más significativos.

La primera de las rutas ha tenido como destino Daroca, Villafeliche y Terrer. Toda la información de las rutas y de cómo realizar las reservas se puede encontrar en la web www.territoriomudejar.es/rutas