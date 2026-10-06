Máxima tensión ante el comienzo de la huelga de limpieza que arranca este martes

Desde el comité de huelga desmienten los datos difundidos por FCC Medio Ambiente sobre la realidad laboral y salarial de sus trabajadores. La compañía recalca que disfrutan de una jornada laboral de 34 horas semanales con sueldos de entre 28.000 y los 31.500 euros, en el caso de los peones, y de entre 34.500 y 40.000 euros brutos anuales si se trata de los conductores. El responsable del sindicato CGT en FCC Medio Ambiente, José Luis Calleja desmiente estos datos. "Nosotros rondamos una jornada de 37 horas y llevamos años sin reducirla", explica. En el caso de los sueldos, también niega los datos de la empresa. "Será en el caso de algún trabajador con mucha antigüedad, que lleve más de treinta años y desarrolle funciones de superior categoría", ha asegurado.

A este clima de tensión entre empresa y trabajadores horas antes del inicio de la huelga, se suma la denuncia por amenazas que ha presentado la, Tatiana Gaudes, tras la aparición de pintadas y pegatinas, exigiendo su dimisión, junto al portal de su madre, entre otros lugares. Unos hechos que han merecido la reprobación de la alcaldesa,, quien ayer publicó en sus redes: "Atacan al Estado de derecho, atacan a la libertad, atacan a concejales... así no".

El portavoz sindical ha asegurado en Más de uno Zaragoza que nada tiene que ver con el comité de huelga con esas acusaciones. Incluso va más allá sugiriendo que se trata de difamaciones para manchar la imagen de los huelguistas. "Hasta ahora estamos respetando a la ciudadanía y no estamos haciendo ningún acto vandálico", ha subrayado. "Simplemente, entendemos que la consejera se está victimizando porque en mi propia calle me he encontrado pegatinas y no creo que sea nada personal contra mí", ha añadido el portavoz sindical.