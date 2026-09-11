Vuelve la Baja Aragón a Teruel

La Baja España Aragón 2026 Trofeo Getac ha arrancado hoy en Teruel con la etapa prólogo de 6,48 kilómetros desde Gea de Albarracín y se prolongará hasta el domingo por las comarcas del Jiloca, Sierra de Albarracín y Comunidad de Teruel. Han tomado la salida 80 vehículos y 160 participantes.

El sábado se disputarán los sectores de Argente-Concud, de 151,07 kilómetros, y Caminreal-Gea de Albarracín, de 180,08. La última jornada será el domingo con la repetición del tramo de Argente a Concud. La carrera recorrerá una treintena de localidades y sumará cerca de 500 kilómetros cronometrados.

La ocupación turística roza el lleno en el sur de la provincia de Teruel durante el fin de semana debido a este evento. Los alojamientos de las comarcas por las que discurre la prueba alcanzan entre el 90 y el 95%, con zonas al 100%.

Los bomberos de la Diputación de Teruel llevarán su protesta al Palacio de Exposiciones, centro neurálgico de la prueba, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Se concentrarán mañana a las 17 horas frente al edificio.