La Baja España Aragón se celebrará del 11 al 13 de septiembre

LEER MÁS Suspendida la Baja España Aragón por riesgo de incendios

Tras el aplazamiento de la prueba para la fecha prevista la pasada semana por riesgo de incendios forestales, la organización de la Baja Aragón ha anunciado que que la prueba se celebrará del 11 al 13 de septiembre,

Explican que han estado trabajando estrechamente con las federaciones internacional y nacionales de coches y de motos, así como con las autoridades pertinentes, para reprogramar el evento lo antes posible.

La organización señala que la prueba mantendrá el mismo esquema y la sede en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.