Los comerciantes oscenses reflexionan sobre la IA y las ventas on line

La Asociación de Empresarios de Comercio de Huesca celebra desde hoy y hasta el 3 de octubre una nueva Semana del Comercio, con el objetivo de presentar acciones informativas y formativas, de interés para sus asociados. El programa incluye cuestiones de actualidad como las ventas on line, la inteligencia artificial, los contenidos digitales la facturación electrónica o el futuro del retail. Las charlas tendrán lugar en el Salón Azul del Casino a las 14.00 horas, excepto la del viernes que será a las 20.45 en el Colegio de Santiago.

La primera charla “Si no puedes con el enemigo, únete a él (cómo vender online sin morir en el intento)”, será este lunes a cargo de Jorge Melero de Loco Monky, que, hablará de venta online con una orientación práctica y los pies en el suelo.

El martes 30, Alicia Pac, de Marketing Divertido, impartirá la charla “Deja de jugar al Social Media y empieza a vender: la cruda verdad que nadie te cuenta”, que trata sobre la creación de contenidos digitales y sus objetivos. Entre ellos, destaca la conversión como el principal.

Javier Cano, consultor de marketing y transformación digital hablará el 1 de octubre de las “Herramientas de inteligencia artificial para comerciantes”, con casos prácticos en el comercio local.

El jueves 2, José María Cetina, de Cetina Consultores hablará sobre “Verifactu y facturación electrónica obligatoria. ¿Qué son y cuáles son sus plazos?”, intentando responder a las preguntas sobre este tema de los comerciantes con la ley en la mano. Además, invitan a las empresas asociadas que tengan una solución tecnológica a que la presenten.

Finalmente, el viernes 3, Jorge Mas CEO y fundador de Crearmas Creative Retail Consulting,abordará “El futuro del retail y cómo transformar tu tienda”. En esta charla este retailer apasionado por su trabajo, con más de 20 años de experiencia en el sector, hablará sobre la adaptación e innovación en el comercio local, y un método de trabajo mediante el que implementar las ideas. El gran espíritu emprendedor de Jorge Más le ha llevado a estar presente siempre en el desarrollo de nuevos productos y proyectos empresariales como CEO en Masgourmets, el proyecto de implantación de Masgourmets en China, la creación de Crearmas, consultoría y formación para reinventar el retail, a presidir el Mercado de la Boquería o a publicar libros como «Retail Power», «Por qué unas tiendas venden y otras no», «Por qué unas tiendas venden y otras no en la era digital». Esta última charla será el viernes a las 20,45 horas en el Colegio de Santiago y está dirigida a los comerciantes pero también a todo tipo de público.