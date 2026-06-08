EDUCACIÓN

Los colegios recibirán más de 100.000 kits para el eclipse

Antes de que acabe el curso se repartirán en más de 600 centros, con unas gafas especiales y un díptico informativo y didáctico con información y consejos para ver este fenómeno que tendrá lugar el 12 de agosto

Onda Cero Aragón

Aragón |

La consejera de Educación, Carmen Susín, y el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, han presentado la campaña
Los colegios recibirán más de 100.000 kits para el eclipse | Fabián Simón

El Gobierno aragonés lanza la campaña “Disfruta del eclipse con seguridad” dirigida a los alumnos de infantil y primaria. Antes de que acabe el curso se repartirán 102.000 kits en más de 600 centros, con unas gafas especiales y un díptico informativo y didáctico con información y consejos para ver este fenómeno que tendrá lugar el 12 de agosto.

La consejera de Educación, Carmen Susín, ha detallado alguna de estas recomendaciones, por ejemplo, proteger la vista correctamente, presenciar el eclipse bajo la supervisión de un adulto o hidratarse. Además, el sobre lleva impreso “No abrir hasta el 12 de agosto” para garantizar la correcta preservación de las gafas.

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez, de Castro asegura que desde el Ejecutivo se continúa trabajando en coordinación con la Delegación del Gobierno, Protección Civil y otros agentes involucrados para garantizar la seguridad en esta fecha, donde se esperan que puedan llegar a la comunidad cerca de medio millón de personas.

La divulgación y la comunicación será una parte esencial del dispositivo. “Hasta el día 12 habrá muchas campañas, pero creímos que era importante empezar por los más pequeños”, ha detallado Bermúdez de Castro.

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