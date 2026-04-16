El Cerro de San Jorge en Huesca volverá a llenarse de actos y gente el próximo 23 de abril

La festividad de San Jorge vuelve a consolidarse como uno de los grandes hitos del calendario anual de la ciudad, gracias a una programación amplia, variada y dirigida a todos los públicos, en colaboración con asociaciones, entidades culturales y colectivos sociales. A lo largo del día, el Cerro de San Jorge concentrará una programación continua para todos los públicos. Uno de los momentos más especiales será, a las 10 horas, la misa en la ermita de San Jorge acompañada por la Coral Oscense junto al reparto de la torta de San Jorge en el Cerro, seguido de una completa oferta de actividades para jóvenes con espacios deportivos, creativos y culturales, incluyendo talleres de percusión y danza africana. Muchos de ellos se llevarán a cabo de 11 a 14 horas en la denominada Zona Joven. Cabe destacar además, a las 12 del mediodía, el espectáculo teatral “Sin remite”, la llegada de la XXV Jorgeada de Aragón, con su simbólica plantación de árbol y homenaje al santo, así como el concurso de tortas y bizcochos, que pone en valor la tradición local.

La jornada se completará con animación musical, batucadas, un gran parque infantil de hinchables por la tarde y una actuación folclórica, consolidando este espacio como punto de encuentro intergeneracional. El broche final llegará en la plaza Luis López Allué con las actuaciones musicales de Radices e Ixeya, a las 19’30 y las 20’30 horas respectivamente, que llenarán de ambiente festivo el centro de la ciudad. Además, y durante toda la jornada, de 9 a 22 horas, las librerías se sumarán al Día Mundial del Libro colocando sus stands en los Porches de Galicia.

Más allá del día central, la programación de San Jorge 2026 incluye actividades culturales, deportivas, sociales y educativas hasta el 26 de abril, con propuestas como encuentros literarios, competiciones deportivas, teatro, música y actividades infantiles, así como exposiciones en distintos espacios municipales.