Ceoe Cepyme Huesca cifra en un 11’8% en seguimiento de la huelga en las principales empresas de la provincia

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Ceoe Cepyme Huesca ha consultado esta mañana por el seguimiento de la huelga en 215 empresas de la provincia pertenecientes a los 15 sectores diferentes (metal, transporte de viajeros, transporte de mercancías, construcción, industrias cárnicas, derivados del cemento, madera, comercio, hostelería, limpiezas, panadería, pastelería, químicas, estaciones de servicio y servicios) y el resultado se sitúa en el 11’8%, de los 6.351 trabajadores que integran sus plantillas, 749 han secundado la huelga.

Aseguran que buena parte de los que han seguido el paro general corresponden al sector de la industria cárnica que secunda esta semana una huelga sectorial propia en el marco de la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Industrias Cárnicas. Así, en las 213 empresas que no corresponden a ese sector en concreto, solo 93 de los 5.087 trabajadores han secundado la huelga general, lo que supone un 1,83%.

CEOE CEPYME Huesca valora la normalidad con la que se está desarrollando la actividad empresarial en la provincia, donde la inmensa mayoría de las plantillas ha acudido a su puesto de trabajo. En línea con lo manifestado por CEOE y CEPYME a nivel nacional y por CEOE Aragón y CEPYME Aragón a nivel autonómico, la organización empresarial oscense considera que las reivindicaciones que han motivado esta convocatoria no son, en esencia, de naturaleza laboral, y lamenta que se traslade a las empresas y a sus trabajadores el coste de una medida de presión dirigida a las administraciones públicas, en un momento, además, marcado por la cercanía de un proceso electoral.

CEOE CEPYME Huesca recuerda que una jornada de paro supone un perjuicio económico especialmente serio para las pymes y los autónomos, que constituyen la práctica totalidad del tejido empresarial de la provincia. La Confederación reitera que cuestiones como la mejora del poder adquisitivo deben abordarse desde el diálogo social y la negociación colectiva, cauces en los que las organizaciones empresariales oscenses han demostrado y seguirán demostrando su compromiso.