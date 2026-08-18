INCENDIO FORESTAL

El calor y el viento condicionarán la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos

La estabilización del incendio de Las Peñas de Riglos evoluciona de manera favorable, donde trabajan 30 medios aéreos en zonas más inaccesibles. Su extinción queda condicionada por la climatología de los dos próximos días, con calor y viento. Los mil desalojados no volverán este martes a sus casas.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Una treintena de medios aéreos trabajan en el incendio forestal
Una treintena de medios aéreos trabajan en el incendio forestal | Gobierno de Aragón

Aragón sigue luchando contra el incendio de Peñas de Riglos, el más grande de su historia, que ha calcinado 17.500 hectáreas. Evoluciona favorablemente y ahora se trabaja en su estabilización. Mediante el uso de drones se están detectando los puntos calientes del perímetro, a los que se tratará de acceder por tierra para su comprobación y enfriamiento. Además, 30 medios aéreos trabajan en las zonas de mayor inaccesibilidad.

La extinción estará condicionada por la meteorología con dos días complejos por delante por las altas temperaturas, el viento y la baja humedad.

Por el momento, se descarta que los más de 1.000 vecinos desalojados de 19 localidades puedan volver hoy a sus casas. El Gobierno aragonés sigue trabajando en comprobar los servicios básicos esenciales en los núcleos afectados. Concretamente, el agua, la luz y la telefonía. El principal problema se ha detectado en el suministro de agua potable, por lo que se han adquirido garrafas para repartirlas entre los municipios.

El consejero Bermúdez de Castro asegura que el regreso se llevara a cabo únicamente cuando quede garantizada la seguridad y esos servicios básicos, aunque adelanta que algunos vecinos podrían volver mañana si se dan estas condiciones.

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