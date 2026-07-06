Calanda homenajeará a Rafael Buñuel

Calanda volverá a convertirse en la capital del cine internacional con la celebración de la XXI edición del Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda (BCIFF), del 10 al 17 de julio.

El certamen reforzará su vínculo con México y Francia, estrenará en Europa cuatro películas procedentes del Festival de Morelia y rendirá homenaje a Rafael Buñuel.

La programación incluirá estrenos mundiales, encuentros de coproducción entre Aragón y México, homenajes a destacadas figuras del cine y actividades culturales en Calanda y Torrecilla de Alcañiz.