Los bomberos de Huesca consiguen 20 medallas en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos de Vigo

Los bomberos del Ayuntamiento de Huesca han firmado una destacada actuación en la undécima edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados en Vigo del 9 al 18 de octubre, al conseguir un total de 20 medallas: nueve de oro, cuatro de plata y siete de bronce.

Los seis representantes oscenses, cinco integrantes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Huesca y un bombero jubilado, han participado en diferentes disciplinas deportivas, desde atletismo, ciclismo y escalada hasta pruebas de orientación, natación, jiu-jitsu brasileño y competiciones de fuerza y resistencia.

Los Juegos Europeos de Policías y Bomberos han reunido en esta edición a cerca de 3.000 profesionales de la seguridad y las emergencias procedentes de más de 40 países, con un programa de aproximadamente 120 eventos en cerca de 50 deportes.

Chus Til Martínez, de 48 años y bombera del Ayuntamiento de Huesca desde 2001, ha sido la participante oscense con mayor número de medallas, al conseguir cinco. Se ha proclamado campeona en las pruebas de ciclismo en ruta, cronoescalada y maratón de bicicleta de montaña (XCM), además de obtener la plata en los 2 kilómetros de natación en aguas abiertas y el bronce en el cross de 8 kilómetros. Con una amplia trayectoria deportiva que incluye el baloncesto y el triatlón, actualmente está centrada en el ciclismo, disciplina en la que prepara nuevos desafíos, entre ellos la Titan Desert de Marruecos de 2027.

Alberto Nasarre Laguna, de 54 años, ha conseguido cuatro medallas. Dos de ellas han sido de oro, en escalada de cuerda y escalada en bloque, a las que ha sumado una plata en escalada combinada y un bronce en media maratón. Practicante de escalada y alpinismo desde los 18 años, ha destacado especialmente la experiencia compartida con sus compañeros durante la competición.

También ha obtenido cuatro medallas Javier Ansón, de 29 años, bombero conductor del Ayuntamiento de Huesca desde 2024. Ha logrado el oro en carrera de orientación y en Hyrox por parejas mixtas, además de dos bronces en el cross de 8 kilómetros y en la prueba TCA por parejas mixtas. Aficionado a los deportes de montaña, como la escalada, el esquí y el barranquismo, Ansón ha afrontado disciplinas muy diferentes, algunas de ellas por primera vez, poniendo a prueba la versatilidad y la preparación física que también requiere su profesión.

Por su parte, Violeta Arricivita, de 31 años y bombera del Ayuntamiento de Huesca desde junio de 2023, ha conseguido tres medallas: oro en Hyrox por parejas mixtas, bronce en CrossFit individual, categoría RX, y bronce en TCA por parejas mixtas. Aficionada a diferentes disciplinas deportivas y centrada actualmente en el CrossFit y las carreras híbridas, ha valorado especialmente la oportunidad de compartir esta experiencia con compañeros y profesionales de otros servicios de emergencias.

Alejandro Gracia, de 43 años y bombero municipal desde febrero de 2019, ha obtenido dos medallas: oro en jiu-jitsu brasileño y plata en Hyrox por parejas mixtas. Practicante habitual de ambas disciplinas, destaca la importancia de mantener la calma bajo presión, buscar soluciones ante las dificultades y trabajar en equipo, cualidades que considera estrechamente relacionadas con su actividad profesional.

El palmarés oscense lo completa Fernando Fontán Javierre, bombero jubilado que ingresó en el servicio en 1991 y que ha conseguido dos medallas en atletismo: plata en los 1.500 metros y bronce en los 800 metros. Fontán ha afrontado esta competición como un reto personal y como una oportunidad para mantener el vínculo con la profesión a la que dedicó 34 años de su vida.

La participación de los bomberos oscenses en estos Juegos ha puesto de manifiesto su preparación física, capacidad de superación y compañerismo, valores estrechamente vinculados al trabajo que desarrollan en el servicio municipal de emergencias. Además de los resultados deportivos, la competición ha supuesto una oportunidad para compartir experiencias con profesionales de otros cuerpos de seguridad y emergencias de distintos países. El Ayuntamiento de Huesca ofrecerá este miércoles, 21 de octubre, a las 13:00 horas, una recepción a los medallistas en el Colegio de Santiago para felicitarles por los éxitos conseguidos y reconocer su destacada participación en esta competición internacional.