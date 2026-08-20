Azcón se compromete a dotar a las brigadas de más medios

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado desde el Puesto de Mando del incendio de Peñas de Riglos que se van a multiplicar los esfuerzos tras la experiencia de este año. Ha confirmado que se reforzará la limpieza de los bosques y se dotará a las brigadas de más medios. También se impulsará la Agencia de Emergencias de Aragón. Azcón asegura que desde el Ejecutivo darán pasos firmes para avanzar en la lucha contra los incendios.

Unas declaraciones que ha ofrecido tras la concentración de los bomberos forestales de Aragón en las puertas del Edificio Pignatelli, solicitando que el Gobierno de Aragón se siente a negociar con los trabajadores. Lo hacen tras mantener ayer una reunión que desde los sindicatos consideran decepcionante debido a la falta de respuesta del Ejecutivo, que solo se ha comprometido a abrir la negociación el 2 de septiembre.

También solicitan que lleven a interlocutores con capacidad de decisión y que de verdad busquen alcanzar un acuerdo.