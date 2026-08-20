Estabilizado el incendio de Las Peñas de Riglos

El incendio de Las Peñas de Riglos se ha dado por estabilizado tras afectar a 18.400 hectáreas. Las precipitaciones han dejado casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas, aunque todavía se siguen detectando algunos puntos calientes sobre los que se intensificarán los trabajos. Ahora se avanzará hacia la extinción con unas condiciones favorables para el resto de la semana con abundantes precipitaciones.

Desde el Gobierno de Aragón, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, no determina cuándo podría darse esa condición y pide ser cautos. En el operativo continúa la desescalada de medios y se ha desmovilizado la Unidad Militar de Emergencias. Ahora trabajan sobre el terreno únicamente efectivos de Infoar.

Además, hoy ya pueden regresar a sus casas los vecinos desalojados de Centenero, Ena y Botaya, que se suman a los casi 600 que ya volvieron ayer. Quedan pendientes de realojo Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua.

Vecinos que vuelven con la condición de transitar por las carreteras sólo en caso de necesidad.