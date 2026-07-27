Ayuntamientos del Reino de los Mallos piden al juez que impida el cierre de la A-132

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Usuarios, vecinos y empresarios de La Galliguera, afectados por el corte de la A-132 desde hoy y hasta el 7 de agosto, han tratado de impedir el cierre de esta vía y solicitan medidas judiciales urgentes para evitarlo ya que consideran que la planificación de los trabajos pone en riesgo la seguridad, la movilidad y la economía de toda la comarca, en plena operación salida y coincidiendo con uno de los periodos de mayor actividad turística.

Además del plante en la vía de esta mañana, los seis ayuntamientos más afectados, Bailo, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego y Agüero, han optado por acudir a los tribunales y solicitar judicialmente un paro cautelar.

Reclaman la revisión inmediata de la planificación de las próximas fases de obra; evitar cierres completos en periodos de máxima movilidad; reforzar la coordinación entre Administración, dirección de obra y territorio; mejorar la información pública y la actualización en navegadores y garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta de emergencias en todas las fases.

Recuerdan que la situación de las comunicaciones hacia el Pirineo se agrava teniendo en cuenta que la A-23, de Huesca a Jaca por Monrepós, sufre continuos atascos de tráfico por el parón en las obras de la autovía de Sabiñánigo y con un tramo aún por desdoblar en Lanave.

Desde el territorio insisten en que la movilización responde a la preocupación de empresas y vecinos que ven peligrar su actividad en uno de los momentos clave del año. Señalan que la falta de planificación está generando un perjuicio económico “irreversible” en el territorio, especialmente en plena temporada alta turística, al afectar a restaurantes, alojamientos y empresas de turismo activo. Critican que las reuniones mantenidas con el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Carreteras, la dirección de obra y la empresa adjudicataria no han incorporado soluciones que reduzcan significativamente el impacto sobre la población.