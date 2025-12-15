El Ayuntamiento de Huesca activa el Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal

LEER MÁS El Albergue Municipal de Huesca atiende a 617 personas en 2025 y refuerza su dispositivo

El Ayuntamiento de Huesca ha activado, en fase de alerta, el Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal 2025-2026 (PEMUVI) tras la celebración, este lunes, de la comisión mixta de coordinación, en la que se han revisado los protocolos de actuación y los medios previstos para hacer frente a posibles episodios de nieve y hielo durante la temporada invernal. La activación del plan responde a las previsiones meteorológicas que apuntan a un descenso de las temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, con posibilidad de bancos de niebla, que pueden provocar la aparición de heladas en diferentes puntos de la ciudad, con el consiguiente riesgo para la población.

El PEMUVI tiene como objetivo principal proteger a las personas y los bienes, garantizar una asistencia adecuada en cada situación de riesgo y contribuir a la normalización de la actividad ciudadana en el término municipal de Huesca y en sus municipios incorporados ante situaciones de nevada y/o helada. El plan establece cuatro niveles de riesgo y actuación en función de la evolución de las condiciones meteorológicas. El nivel 1 se activa ante un descenso de las temperaturas que pueda suponer un riesgo para la población, principalmente por la aparición de heladas y placas de hielo. Los niveles 2, 3 y 4 se activan cuando, además del descenso térmico, se registran precipitaciones en forma de nieve que, junto a las bajas temperaturas, pueden provocar acumulaciones y capas de hielo de mayor consideración, incrementando el riesgo tanto para peatones como para el tráfico rodado y requiriendo una intensificación progresiva de los medios y actuaciones municipales.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la retirada de la nieve de las calzadas para evitar la formación de hielo, mediante el uso de maquinaria quitanieves, así como el esparcido de sal común u otros productos fundentes que, en contacto con el agua, disminuyen el punto de congelación. Estas intervenciones se realizan de manera prioritaria en las zonas de mayor riesgo, como centros educativos, guarderías, estaciones de viajeros, centros sanitarios y religiosos, arterias principales por volumen de tráfico y calles con pendientes pronunciadas, especialmente en el Casco viejo.

El dispositivo se desarrolla de forma coordinada entre las áreas municipales de Servicios Generales, Medio Ambiente y Servicios Sociales, junto con Policía Local y Bomberos. En este marco, los Servicios Generales del Ayuntamiento ya han repartido los contenedores de sal por distintos puntos de la ciudad y sacos de sal en diversas áreas municipales.

El PEMUVI contempla, además, una serie de recomendaciones dirigidas a la población durante episodios de frío, nevadas y hielo. Entre ellas, prestar atención a la información facilitada por las emisoras locales de radio y televisión y a las comunicaciones de Protección Civil, evitar que las personas de avanzada edad salgan a la calle si no es necesario y extremar las precauciones en el uso de estufas de carbón, eléctricas o de gas, así como de braseros o estufas de leña, carbón o gas en lugares cerrados sin adecuada ventilación, para prevenir posibles intoxicaciones. Asimismo, el PEMUVI incluye recomendaciones específicas para los desplazamientos y la conducción en caso de nevadas, entre las que se aconseja evitar los viajes siempre que no sean estrictamente necesarios y no conducir durante la noche. En caso de tener que desplazarse, se recomienda informarse previamente del estado de las vías a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Protección Civil o la Dirección General de Tráfico, circular con precaución, manteniendo una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que precede, y utilizar cadenas cuando sea necesario. Asimismo, se aconseja encender las luces y los antinieblas en situaciones de baja visibilidad y, si se produce una nevada intensa o ventisca durante la conducción, detenerse en un lugar seguro con las luces intermitentes encendidas y esperar a que mejoren las condiciones.