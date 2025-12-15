El Albergue Municipal de Huesca atiende a 617 personas en 2025 y refuerza su dispositivo

LEER MÁS Cáritas Huesca destina 58.000 euros a personas sin hogar

El Centro Municipal de Atención a Personas Sin Hogar ha atendido entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025 a un total de 617 personas, según el balance anual del servicio. Este recurso municipal, ubicado en ronda Montearagón, está dirigido tanto a personas sin hogar de paso por la ciudad como a residentes de Huesca que presentan carencias básicas de alojamiento y alimentación, y ofrece alojamiento temporal, manutención y acompañamiento social durante los 365 días del año.

El albergue funciona mediante un contrato de gestión con la Fundación DFA y permanece abierto en horario habitual de 18.00 a 10.00 horas. Las estancias son de cinco noches cada tres meses, aunque pueden ampliarse por motivos médicos, laborales, económicos o personales previa valoración profesional. En total, el centro ha registrado este año 990 ingresos y 4.912 pernoctas, ya que es habitual que las personas usuarias pasen por el recurso de forma periódica.

Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se activa en el albergue el PEMUVI, el plan municipal para situaciones de ola de frío, que adelanta la apertura del albergue a las 15.00 horas, permite prolongar la estancia hasta tres noches adicionales, y garantiza alojamiento inmediato a cualquier persona detectada en la calle en periodos de bajas temperaturas. En casos extremos se habilitan camas adicionales y, de forma muy excepcional, si no existe disponibilidad, puede facilitarse un billete de viaje a otra ciudad.

El albergue cuenta con 20 plazas, habitaciones compartidas, sala de estar, lavandería, ropero básico de emergencia, oficina y espacio de consigna. El servicio de ducha y lavado de ropa también se presta a personas que, aun no estando alojadas, viven temporalmente en la calle. Además, las mujeres sin hogar que necesitan alojamiento son derivadas a pensiones de la ciudad, donde pueden permanecer cinco noches, y tienen acceso al comedor y al resto de servicios del albergue.

La atención social diaria se realiza en el propio centro por parte de una trabajadora social municipal que ofrece acompañamiento, orientación en materia de empleo, prestaciones, salud o alojamiento y apoyo emocional. Este servicio atiende una media de ocho personas cada día y mantiene una coordinación estrecha con centros sanitarios, UASA, Cruz Roja (que facilita kits de pernocta y apoyo a solicitantes de asilo), Cáritas y su Centro de Día Fogaril, así como con las conferencias de San Vicente de Paúl para la provisión de ropa.

El perfil de las personas usuarias es muy diverso. De las 617 personas atendidas este año, 597 son hombres y 12 mujeres, y la distribución por nacionalidades incluye tanto personas españolas (240) como procedentes de Mali, Marruecos, Rumanía, Argelia y otros países. El comedor social municipal, ubicado en la planta baja del edificio, refuerza estos servicios ofreciendo desayuno, comida, cena y bocadillos cada día del año. Dispone de 50 plazas y cuenta con personal específico de cocina y limpieza. Durante los turnos de desayuno, comida y cena existe un dispositivo de seguridad a cargo de la Policía Local. Este servicio está dirigido a personas alojadas en el albergue y a residentes en la ciudad con escasos recursos económicos, que acceden previa valoración de servicios sociales.